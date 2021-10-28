Более 700 сотрудников локомотивных бригад ЦППК прошли курсы повышения квалификации

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С начала 2021 года 715 сотрудников прошли обучение по действующей в Центральной пригородной пассажирской компании программе «Школа машиниста ЦППК». Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК в четверг, 28 октября.

В рамках программы локомотивные бригады обучаются на базе ряда профильных образовательных учреждений. Так, в текущем году более 300 помощников машиниста освоили профессию «машинист» и около 370 машинистов ЦППК повысили квалификацию. Также более 40 сотрудников локомотивных бригад повысили компетенции для того, чтобы участвовать в реализации проектов компании.

По словам представителей пресс-службы, после обучения специалисты могут рассчитывать на повышение заработной платы.

Кроме того, в ЦППК существует институт наставничества, когда опытные работники помогают начинающим в освоении новых компетенций.

Обучение профессии «Помощник машиниста электропоезда» желающие могут пройти самостоятельно, обратившись в образовательное учреждение железнодорожного транспорта или другую организацию, которая осуществляет подготовку и имеет право на реализацию данной программы при наличии соответствующей лицензии.

19 октября в пресс-службе ЦППК сообщили, что стоимость билета на фирменные экспрессы Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) изменится с 3 по 8 ноября текущего года.