Провидица назвала пять признаков приближающейся смерти

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Появление мертвого родственника во сне и размытые фотографии являются сигналами о скорой смерти. Об этом заявила провидица Алена Никольская.

Отсутствие желания жить

Человека, который вскоре умрет, легко выделить из толпы. Его внешний вид буквально говорит о том, что он уже отправился в царство мертвых.

Подобное состояние может быть вызвано кончиной кого-либо из близких и сильным переживанием утраты. Таким людям важна поддержка и ощущение важности, уточнила провидица.

«Мертвые» сны с участием покойников

Признаком этого является тот факт, что вам начинает сниться мертвый человек, но во сне он живой. Покойник, как уточнила специалист, словно уходит по дороге, зовя за собой.

Исходящий холод

Кожа человека, который заглянул в глаза смерти, становится почти белой. От него также веет холодом, предупредила ясновидящая.

Покорность

Если человек словно все отпустил и перестал бороться, то можно говорить о том, что он смирился со скорой кончиной.

Размытые фотографии

Снимки с не совсем резким изображением являются поводом для тревоги, уверена астролог.

Скорую смерть человека, как уточнила она, можно избежать или отсрочить. Для этого стоит начать его любить, вернуть ему интерес к жизни и окружить заботой.

Если усилия тщетны, то его судьбу следует принять с благодарностью и уважением. Людям необходимо пользоваться моментом, пока человек жив, приводит слова Никольской Пятый канал.