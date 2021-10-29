Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала про загадочную знакомую бабушки

Виктория Храменкова

Общество
Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала про загадочную знакомую бабушки
Фото: youtube.com/НТВ

Лидия Федосеева-Шукшина уже несколько лет общается со странной подругой Татьяной Парамоновой. Как ранее заявляла дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, знаменитая мать из-за действий Татьяны потеряла почти полмиллиона рублей. Однако сейчас открываются новые подробности их дружбы. Теперь знакомая актрисы просит переписать на нее квартиру.

— Столько лет меркантильной дружбы. Всем давно известно, что человек жил 20 лет за счет бабушки. 17 лет она была в статусе помощника, но, исходя из ситуации, представлялась продюсером, — заявила внучка Анна Трегубенко в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Отмечается, что сама Парамонова отрицает обвинения в свой адрес. Женщина заявляет, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, а семья Федосеевой-Шукшиной просто решила обвинить ее во всем.

При этом гости эфира «Пусть говорят» по большей части поддержали Татьяну. Актер Александр Пашутин заявил, что помощница окружила Лидию Николаевну заботой и вниманием, чего давно не было в жизни знаменитой актрисы.

В мае продюсер Бари Алибасов в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что любит актрису Лидию Федосееву-Шукшину, но творчество ее мужа, писателя Василия Шукшина, полюбил до знакомства с артисткой.

Читайте также:
АктерыЛидия Федосеева-Шукшинаскандал
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте