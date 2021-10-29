Внучка Федосеевой-Шукшиной рассказала про загадочную знакомую бабушки

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Лидия Федосеева-Шукшина уже несколько лет общается со странной подругой Татьяной Парамоновой. Как ранее заявляла дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга, знаменитая мать из-за действий Татьяны потеряла почти полмиллиона рублей. Однако сейчас открываются новые подробности их дружбы. Теперь знакомая актрисы просит переписать на нее квартиру.

— Столько лет меркантильной дружбы. Всем давно известно, что человек жил 20 лет за счет бабушки. 17 лет она была в статусе помощника, но, исходя из ситуации, представлялась продюсером, — заявила внучка Анна Трегубенко в эфире «Пусть говорят» на Первом канале.

Отмечается, что сама Парамонова отрицает обвинения в свой адрес. Женщина заявляет, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным, а семья Федосеевой-Шукшиной просто решила обвинить ее во всем.

При этом гости эфира «Пусть говорят» по большей части поддержали Татьяну. Актер Александр Пашутин заявил, что помощница окружила Лидию Николаевну заботой и вниманием, чего давно не было в жизни знаменитой актрисы.

В мае продюсер Бари Алибасов в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что любит актрису Лидию Федосееву-Шукшину, но творчество ее мужа, писателя Василия Шукшина, полюбил до знакомства с артисткой.