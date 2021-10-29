Оперштаб: Салонам сотовой связи в Москве работать не запрещено

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С 28 октября по 7 ноября в столице салонам сотовой связи не запрещено работать, но свои товары они могут продавать только дистанционно.

— В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68—УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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Ранее стало известно, что салону оптики «Айкрафт» и салонам мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом Арбате необходимо будет выплатить штраф до 1 миллиона рублей или приостановить работу на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней, которые начались в столице с 28 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил москвичам о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, лекарства и иные товары первой необходимости.