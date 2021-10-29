Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Оперштаб: Салонам сотовой связи в Москве работать не запрещено

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Оперштаб: Салонам сотовой связи в Москве работать не запрещено
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

С 28 октября по 7 ноября в столице салонам сотовой связи не запрещено работать, но свои товары они могут продавать только дистанционно.

— В соответствии с действующей редакцией указа мэра Москвы № 68—УМ, доступ посетителей в помещения салонов должен быть приостановлен, однако эти учреждения могут продавать товары дистанционным способом, — сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

1/2
2/2

Ранее стало известно, что салону оптики «Айкрафт» и салонам мобильной связи «Билайн», «Мегафон» на Новом Арбате необходимо будет выплатить штраф до 1 миллиона рублей или приостановить работу на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней, которые начались в столице с 28 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил москвичам о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. На это время приостановлена работа всех предприятий в сфере торговли, услуг, общепита, спорта, культуры, отдыха и развлечений. Работать будут продуктовые магазины, лекарства и иные товары первой необходимости.

Читайте также:
ОграниченияКоронавирусУслуги сотовой связи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Давайте сделаем прививку

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Адаптировались к новым условиям

Алексей Левыкин
Алексей Левыкин

Святой защитник русской земли

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Светличный переполох

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С любовью к настоящей книге

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Человек не из той горстки

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жертвы философии успеха

Все мнения
О проекте