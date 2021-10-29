Осторожно, бешенство: какие болезни может вызвать человеческий укус

Фото: Александр Кожохин, Вечерняя Москва

Люди кусают друг друга намного чаще, чем случаются нападения уличных или домашних животных на человека, отмечают дерматологи. Казалось бы, что страшного в обычном укусе, если даже не произошло разрыва кожного покрова. Однако специалисты уверяют, что патогенные раздражители в ротовой полости могут спровоцировать серьезные заболевания. Какие именно, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Как рассказала врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева, самое страшное заболевание, которое можно передать при укусе, — бешенство:

— Напомню, оно не лечится. При контакте со слюной больного с легкостью можно получить эту болезнь. Поэтому жертве укуса после случившегося стоит пройти обследование и курс инъекционной терапии.

К числе серьезных недугов, которые могут возникнут вследствие «человеческой атаки», Скорогудаева отнесла бактериальные инфекции:

— В зависимости от степени травмы бактерицидная и патогенная среда, содержащаяся в ротовой полости, может проникнуть в организм жертвы и привести к заражению вторичной инфекцией, вызвать гнойный процесс.

Человек с ВИЧ при определенных условиях тоже может посредством укуса заразить другого, предупредила собеседница «ВМ»:

— Однако для этого, как говорится, должны звезды сойтись. Так, у атакующего в ротовой полости должны быть кровоточащие раны, и он должен прокусить свою условную жертву до крови. Вот когда происходит контакт крови с кровью, тогда передача ВИЧ-инфекции реальна. Многое зависит еще и от вирусной нагрузки больного. Если он на антиретровирусной терапии, заражение может и не произойти.

При этом, по словам врача, через укус практически невозможно передать гепатит С, а вот кожные заболевания — легко:

— Сам кусающий тоже рискует своим здоровьем, ведь контакт с чужой кожей не всегда бывает безопасным. Более того, у обоих есть риск передать друг другу паразитарные заболевания кожи: педикулез, чесотку, демодекоз и разноцветный лишай. Но вот риск передачи серьезных дерматологических заболеваний по типу экземы, псориаза, дерматита или микоза исключен.

Что касается коронавирусной инфекции, то заразиться ей через укус маловероятно. «Корона» распространяется воздушно-капельным путем, напомнила Скорогудаева.