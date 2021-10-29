Пять обсерваторов и 26 КТ-центров работают в столице для пациентов с коронавирусом

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице вернулись к работе с COVID-19 пять КТ-центров, которые созданы на базе поликлиник, и два обсервационных пространства на базе социальных учреждений. Теперь в городе работают пять обсерваторов и 26 КТ-центров. Об этом в пятницу, 29 октября, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Ситуация на сегодняшний день весьма напряженная. На прошлой неделе мы зафиксировали пик заболеваемости, чуть менее 49 тысяч вновь выявленных заболевших, что равно концу декабря прошлого года, когда вторая волна эпидемии развивалась уже четыре месяца. Рост заболеваемости продолжается. С таким устойчивым ростом мы ранее не сталкивались. Но за 20 месяцев пандемии мы сформировали достаточно гибкую и мощную медицинскую антиковидную систему, которая адаптируется под разные варианты развития событий. В городе созданы достаточные коечные мощности, — рассказала она.

По словам заммэра, 77 процентов занятых коронавирусными пациентами коек никогда не использовалась для оказания плановой медицинской помощи. Такая система позволяет не отвлекать городские учреждения от оказания необходимой помощи пациентам с другими болезнями.

Резервные госпитали работают в ледовом дворце «Крылатское», конгрессно-выставочном центре «Сокольники», автомобильном торговом центре «Москва», на ВДНХ и в Коммунарке.

В КТ-центрах пациенты могут пройти дополнительное обследование на COVID-19 — сделать электрокардиограмму, сдать общий анализ крови и мазки на COVID-19.

В обсервационных пространствах принимают пациентов с легкой формой вируса, которые не могут лечиться дома самостоятельно. Там подготовлены все условия — многоразовое питание, места для хранения вещей и организован досуг. Все услуги предоставляются бесплатно, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова заявила, что в столице открылись еще 20 точек для экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь их количество возросло до 70.

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