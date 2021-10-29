Суд вынес приговор руководству ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово / Фото: https://vk.com/incident_42

Владелицу торгового центра «Зимняя вишня» и директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы. Об этом стало известно в пятницу, 29 октября.

Суд в Кемерово также приговорил гендиректора ТЦ Надежду Судденок к 13,5 года наказания.

В свою очередь начальник пожарного караула ТЦ Сергей Генин будет отбывать наказание по делу в течение пяти лет, а руководитель тушения пожара Андрей Бурсин осужден на шесть лет.

Приговоры также получили технический директор предприятия Георгий Соболев (11 лет лишения свободы) и охранник Сергей Антюшин (восемь лет)— за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (6,6 года) и инженер противопожарной системы Александр Никитин (5,5 года) — за нарушение требований пожарной безопасности, пишет РИА Новости.

12 мая руководство торгового центра частично признало вину в деле о пожаре, который произошел в 2018 году.

Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ в суде начали в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.