«Я прошу прощения»: появилось видео с последними словами осужденных по делу «Зимней вишни»

демонтаж Зимней вишни, Кемерово

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Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ в суде начали в мае 2019 года. Его фигурантами стали восемь человек, среди которых генеральный директор «Зимней вишни» Надежда Судденок, генеральный директор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и технический директор комбината Георгий Соболев.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек.