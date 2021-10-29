«Начали искать поздно»: вдова рассказала, как пропажа Светличной повлияла на поиски ее мужа

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Вдова мужчины, который пропал и скончался в день поисков российской актрисы Светланы Светличной, рассказала о произошедшем.

По словам Натальи, у нее нет претензий к волонтерской поисковой организации «ЛизаАлерт», потому как их работа по заявкам о пропаже актрисы не повлияла на смерть ее супруга.

— Хорошо, что нашли. Очень печально, конечно, что он сутки там один пролежал, это ужасно. Но у него смерть была мгновенной. Когда я это узнала, как-то успокоило, что уже нельзя было оказать ему помощь, что было уже бесполезно, — сказала вдова.

Она признала, что ее мужа начали искать поздно, ориентировочно в 15:00, однако более ранние поиски никак не повлияли бы на его спасение, пишет «Звезда».

Накануне, 26 октября, глава поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев сообщил, что волонтеры не смогли спасти человека из-за ажиотажа вокруг пропажи актрисы Светланы Светличной. К операции по поиску актрисы привлекли два штаба, обученных организаторов и специалистов, звонивших в больницы. Волонтеры, по его словам, прошли более 30 километров и расклеили 2150 ориентировок.

25 октября сообщалось, что Светличная пропала без вести в Москве. Родственница актрисы обратилась в полицию с заявлением о ее пропаже 24 октября, а на связь та перестала выходить еще с 22 октября.

26 октября Светличную нашли сотрудники столичного уголовного розыска. С артисткой все в порядке, она находилась на съемочной площадке ТВ-шоу.