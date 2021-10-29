Второй этап реставрации пройдет в храме святых апостолов Петра и Павла

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Новая Басманная улица, 11 Карта всех событий

Храм святых апостолов Петра и Павла в Москве ожидает второй этап реставрации. Здание на Новой Басманной улице в рамках первого этапа реставрировалось в 2020 году. На портале госзакупок объявлен конкурс на выполнение работ. Срок приведения объекта в порядок составляет 18 месяцев.

— Храм святых апостолов Петра и Павла является объектом культурного наследия федерального значения, поэтому к участникам конкурса будут предъявляться особые требования. Всего с начала года город провел более 40 конкурсов на выполнение работ по сохранению зданий и сооружений — объектов культурного наследия, — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что здание давно нуждается в комплексной реставрации. Там уже приведены в порядок фасады, цоколи и позолочены кресты. Теперь работы должны пройти в интерьерах храма. Там восстановят масляную монументальную живопись, лепной декор, чугунную лестницу и каменные полы. Все работы будет контролировать Мосгорнаследие.

Кроме того, специалисты восстановят иконостас, приведут в порядок колокольню, кирпичное и штукатурное покрытие в интерьерах. Начальная цена контракта составляет около 640 миллионов рублей, а подать заявку можно до 29 ноября. К участию допускаются не все компании.

— Конкурс с ограниченным участием предполагает отбор победителей не только с учетом ценовых критериев: подать заявку могут компании, имеющие подтвержденный опыт работ по реставрации объектов культурного наследия. Победитель должен также обладать соответствующей лицензией, выданной Министерством культуры Российской Федерации, — отметил Щербаков.

Здание храма построено в XVIII веке. По легенде, его проектировал лично император Петр I, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что работы по реставрации Преображенского собора в Новоспасском монастыре начнутся в конце года. Реставрация будет проведена за счет средств в рамках бюджета города на 2022 год. Работы со зданиями-памятниками будут совершаться строго в рамках согласованной документации аттестованными специалистами.