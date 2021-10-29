Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» оценил приговор руководству ТЦ

Фото: РИА Новости

Житель Кемерова Игорь Востриков прокомментировал недавнее судебное заседание, по итогам которого были осуждены сотрудники и руководители торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар.

По его словам, справедливости по данному делу стало больше, однако она не восторжествовала на 100 процентов. Главный виновник, по мнению Вострикова, все еще скрывается.

— Сейчас имеется 15 обвиняемых: сегодня перед судом предстали восемь, еще семеро ждут. Мы собственными силами смогли доказать вину еще 20 человек. Они присутствуют в материалах уголовного дела, но расследование в их отношении не начато, — заявил мужчина в разговоре со «Звездой».

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек. Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в суде в мае 2019 года.