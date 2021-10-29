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Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» оценил приговор руководству ТЦ

Полина Долганова

Общество
Потерявший семью в пожаре в «Зимней вишне» оценил приговор руководству ТЦ
Фото: РИА Новости

Житель Кемерова Игорь Востриков прокомментировал недавнее судебное заседание, по итогам которого были осуждены сотрудники и руководители торгового центра «Зимняя вишня», где произошел пожар.

По его словам, справедливости по данному делу стало больше, однако она не восторжествовала на 100 процентов. Главный виновник, по мнению Вострикова, все еще скрывается.

— Сейчас имеется 15 обвиняемых: сегодня перед судом предстали восемь, еще семеро ждут. Мы собственными силами смогли доказать вину еще 20 человек. Они присутствуют в материалах уголовного дела, но расследование в их отношении не начато, — заявил мужчина в разговоре со «Звездой».

Владелицу торгового центра «Зимняя вишня» и директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы в пятницу, 29 октября. Суд в Кемерове также приговорил гендиректора ТЦ Надежду Судденок к 13,5 года заключения. В свою очередь начальник пожарного караула ТЦ Сергей Генин будет отбывать наказание по делу в течение пяти лет, а руководитель тушения пожара Андрей Бурсин осужден на шесть лет.

Приговоры также получили технический директор предприятия Георгий Соболев (11 лет лишения свободы) и охранник Сергей Антюшин (8 лет) за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (6,6 года) и инженер противопожарной системы Александр Никитин (5,5 года) за нарушение требований пожарной безопасности.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек. Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в суде в мае 2019 года.

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