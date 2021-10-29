Призывавшего убивать полицейских мужчину задержали в Москве

Фото: Скриншот видео МВД

Правоохранители задержали в Москве 60-летнего мужчину, который призывал к расправе над сотрудниками полиции. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на одном из форумов в интернете анонимный автор оставил запись, в которой призывал к убийствам сотрудников полиции. Спустя некоторое время личность автора удалось установить. Им оказался ранее судимый 60-летний житель столицы.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России

— Во время обыска у него дома были обнаружены и изъяты зарегистрированное охотничье ружье и компьютер, с которого было отправлено сообщение, — заключила Волк.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

28 октября на улице Арбат полицейские проводили проверку в помещении ресторана. В какой-то момент мужчина 1991 года рождения начал проявлять агрессию по отношению к правоохранителям.

Он сорвал нагрудный знак с формы полицейского, а затем схватил в руки стул и ударил им своего оппонента по руке. Вскоре дебошир был задержан и доставлен в отделение полиции.