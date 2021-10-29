Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве превысил 62 процента

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции по состоянию на 29 октября составляет 62,7 процента. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

— По состоянию на 29 октября коллективный иммунитет 62,7 процента, — размещена информация в разделе о столице.

Для соответствия критериям свободного от COVID-19 региона уровень иммунитета должен быть не менее 80 процентов, говорится на сайте.

До этого сообщалось, что коллективный иммунитет в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8 процента. К настоящему моменту первым компонентом вакцины в стране привились 56 787 209 россиян. Полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 человек.

За сутки заболели COVID-19 еще 7 511 горожан. Из них 1 609 доставили в больницу. Количество смертельных случаев составило 93. К аппарату ИВЛ подключены 727 человек. Выздоровели от коронавируса 5 134 человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин с 28 октября по 7 ноября ввел в столице режим нерабочих дней. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории столицы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.