Стало известно, когда вторую нитку «Северного потока — 2» заполнят газом

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Вторую нитку российского газопровода «Северный поток — 2» заполнят газовым топливом до конца 2021 года. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщил глава австрийской компании OMV, которая является инвестором проекта, Альфред Штерн.

— Проектная компания (Nord Stream 2 AG — прим. «ВМ») также сообщает и нацелена, что до конца года вторая линия будет заполнена газом, — цитирует спикера РИА Новости.

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

2 сентября председатель правления Газпрома Алексей Миллер рассказал, что поставки газа по трубопроводу планируют начать уже в текущем отопительном сезоне, то есть до конца года.