«Голубые береты» в «музыкальной» сауне обошлись петербуржцу в десять тысяч рублей

Фото: Pixabay

Суд в Санкт-Петербурге привлек к административной ответственности местного предпринимателя, который предоставлял песни музыкального коллектива «Голубые береты» посетителям сауны. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Мужчина предоставлял услуги по посещению сауны с целью извлечения прибыли. Посетители его заведения могли во время отдыха слушать музыку с помощью установленных там аудиосистем. Однако разрешения на публичное воспроизведение музыкальных произведений у предпринимателя не было.

Так, особой популярностью у клиентов сауны пользовались хиты коллектива «Голубые береты», а именно: «13 300», «27 апреля», «А десантура не бывает бывшей» и «Аннушка».

Также отклик в сердцах любителей сауны находили композиции Льва Лещенко «Запоздалая осень», «Где мой дом родной», «Добрая примета».

В отношении предпринимателя был составлен административный протокол по статье «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав».

— Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге приговорил к четырем годам и одному месяцу колонии Артура Кардаша, который избил своего соседа до полусмерти и выбросил его из окна.