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«Максимально жесткие»: адвокат оценил приговоры руководству ТЦ «Зимняя вишня»

Полина Долганова

Общество
«Максимально жесткие»: адвокат оценил приговоры руководству ТЦ «Зимняя вишня»
Фото: РИА Новости

Приговоры, которые вынес Кемеровский суд в отношении фигурантов дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», являются максимально строгими. Такое мнение в пятницу, 29 октября, выразил адвокат Константин Кудряшов.

— Пожарные обвинялись в халатности, повлекшей гибель людей. За совершение этого преступления грозит до семи лет лишения свободы. Соответственно, назначенное наказание близко в верхней теоретической границе, а исходя из практики вынесения приговоров по такому обвинению является максимально жестким, — отметил специалист.

Он также добавил, что приговор тем, кто оборудовал ТЦ неэффективными системами безопасности, является фактически самым строгим из теоретически возможных, если учитывать смягчающие обстоятельства, пишет газета «Известия».

Владелицу торгового центра «Зимняя вишня» и директора компании «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлию Богданову приговорили к 14 годам лишения свободы в пятницу, 29 октября. Суд в Кемерове также приговорил гендиректора ТЦ Надежду Судденок к 13,5 года заключения. В свою очередь начальник пожарного караула ТЦ Сергей Генин будет отбывать наказание по делу в течение пяти лет, а руководитель тушения пожара Андрей Бурсин осужден на шесть лет.

Приговоры также получили технический директор предприятия Георгий Соболев (11 лет лишения свободы) и охранник Сергей Антюшин (8 лет) за оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко (6,6 года) и инженер противопожарной системы Александр Никитин (5,5 года) за нарушение требований пожарной безопасности.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта 2018 года. Возгорание началось на верхних этажах здания, где были расположены детские зоны и кинозалы. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Торговый центр был демонтирован в августе 2018 года. В рамках расследования уголовного дела были арестованы 15 человек. Рассматривать дело о пожаре в кемеровском ТЦ начали в суде в мае 2019 года.

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