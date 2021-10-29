Голикова: Ситуация с COVID-19 за неделю осложнилась в 13 регионах России

Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Ситуация с коронавирусом с прошлой пятницы, 22 октября, ухудшилась в 13 российских регионах. Об этом 29 октября заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Она напомнила, что для понимания ситуации с COVID-19 в стране можно использовать карту на портале стопкоронавирус.рф. В настоящее время на карте нет ни одного «зеленого» субъекта.

Голикова добавила, что планы многих граждан отправиться в туристические поездки на период нерабочих дней вызывают беспокойство.

— Мы также призываем тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов — справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР — и об ответственности за продолжающуюся в нашей стране пандемию, — цитирует вице-премьера ТАСС.

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За последние 24 часа в России выявили 39 849 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За последний день в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в РФ полностью поправились 30 462 пациента.

Коллективный иммунитет в России по состоянию на 29 октября составляет 46,8 процента. К настоящему моменту первым компонентом вакцины в стране привились 56 787 209 россиян. Полный цикл вакцинации прошли 50 960 796 человек.

Россияне смогут узнать о ситуации, связанной с коронавирусом в своем регионе, по тепловой карте. Статистика обновляется каждый день по категориям: «Вакцинация первым компонентом», «Полная вакцинация», «Уровень коллективного иммунитета». Каждый желающий может выбрать интересующий его регион и на карте отобразятся: данные по вакцинации, данные по действующим ограничениям, актуальная статистика заболеваемости и смертности.