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Песков заявил, что Газпром открыт для контактов с Молдавией по поставкам газа

Полина Долганова

Политика
Песков заявил, что Газпром открыт для контактов с Молдавией по поставкам газа
Фото: Администрация президента РФ

Российская компания «Газпром» открыта для продолжения налаживания контактов с Молдавией по вопросам поставок газового топлива. Об этом в пятницу, 29 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, к настоящему моменту ситуация сложилась так, что сторонам не удалось договориться, потому как задолженность республики перед компанией является по-настоящему серьезной.

— Существует вопрос, связанный с этой задолженностью, вопрос нового контракта. <...> Условия контракта должны быть согласованы, если мнения не сходятся, то ничего не поделаешь. Но, конечно же, Газпром открыт для продолжения контактов и поиска взаимоприемлемых вариантов, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков подытожил, что отсутствие договоренностей с молдавской стороной никак не влияет на имидж России и Газпрома, так как компания регулярно выполняет все те обязательства, которые на себя берет.

Переговоры молдавской стороны с российской компанией продолжаются в Санкт-Петербурге третий день подряд. Об этом рассказал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну. По его словам, Молдавия озвучила России свое желание подписать контракт на таких же условиях, которые были ранее. В Кишиневе также полагают, что обсуждение выплаты долга возможно только после его аудита.

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