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«Точка отсчета нового мира»: интернет-омбудсмен прокомментировал ребрендинг Facebook

Ирина Игнатенко

Технологии
«Точка отсчета нового мира»: интернет-омбудсмен прокомментировал ребрендинг Facebook
Фото: Facebook

Превращение Facebook в Meta – не просто смена названия соцсети, а переход к созданию принципиально нового цифрового продукта, ориентированного на дальнейшее технологическое развитие общества. Такое заявление сделал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Переименование Facebook – это желание отойти от клише «социальная сеть» и сформировать сразу метавселенную, то есть логические и виртуальные миры и управление ими. Цукерберг хочет создать новый продукт, новую технологическую платформу, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Как пояснил эксперт, основа новой платформы – автоматизация процесса и использование свободной воли человека, а не просто передач информации и создание коммуникаций.

Он добавил, что успех Meta будет зависеть от того, насколько общество готово принять такой принципиально новый проект.

По мнению эксперта, создание Meta становится своего рода точкой отсчета, от которой можно двинуться к созданию нового класса продуктов с точки зрения их применения внутри общества.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о смене названия компании на Meta.

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