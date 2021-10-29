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Метеоролог рассказал о влиянии магнитных бурь на самочувствие

Ирина Игнатенко

Общество
Метеоролог рассказал о влиянии магнитных бурь на самочувствие
Фото: Pexels

Метеоролог Михаил Леус рассказал о новой мощной вспышке на Солнце. Он отметил, что это была одна из самых крупных активностей на Солнце за последние годы.

— На нашем светиле зафиксировано 14 вспышек, из которых две — класса М (сильные) и одна максимального класса Х (особо сильная), — уточнил он.

В результате случившегося в сторону нашей планеты были выброшены облака плазмы, которые запустят мощную магнитную бурю. По прогнозам метеоролога, 30 октября метеозависимые люди могут ощутить недомогание, возможны сбои в работе техники.

Врачи советуют метеочувствительным людям в этот период ослабить физическую нагрузку, избегать недосыпа. Из домашних средств скорой помощи при плохом самочувствии специалисты советуют принимать контрастный душ, передает издание «Невские новости».

Гипертоникам специалисты советуют почаще измерять давление и принимать необходимые препараты.

До этого заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, какие патологии могут вызвать магнитные бури. Он отметил, что магнитная буря — это результат колебательных изменений, которые происходят на Земле на различных полюсах. Данные колебания приводят к изменениям в организме.

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