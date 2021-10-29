Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Учительница в Москве устроила скандал на уроке из-за фильма с матерящимся Пушкиным

Илья Ашуров

Происшествия
Учительница в Москве устроила скандал на уроке из-за фильма с матерящимся Пушкиным
Фото: freepik.com

В одной из московских школ ученик продемонстрировал на уроке фрагмент фильма «Спасти Пушкина», в котором поэт произносит нецензурную брань. Это рассмешило одноклассников предприимчивого школьника, но в то же время вывело из себя учительницу.

Видео с вышеописанного урока появилось в Сети. На нем слышно, как школьники смеются, услышав мат из уст русского поэта А.С. Пушкина. Увидевшая это учительница начала ругаться.

— Это матом что ли? А ну выключай, выключай, я сказала! Это же ужас какой-то! Там же ни одного слова приличного нет! Это про Пушкина! Это же деградация! Вас деградируют, всю страну деградируют! — закричала педагог.

Вдобавок учительница назвала своих учеников «скотами» и пригрозила поставить двойки всем, кто будет смотреть этот фильм, сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

До этого руководитель Департамента образования Москвы Александр Молотков сообщил, что средняя заработная плата учителей в Москве возросла до 122 тысяч рублей в месяц.

Читайте также:
ШколыПушкинМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Константин Апрелев
Константин Апрелев

Мошенники выживают собственников квартир

Никита Миронов
Никита Миронов

Кто сильнее соврет, тот больше заработает!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Меняющийся мир

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вы так нужны нам, дорогие!

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Студенты покажут свои проекты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вероятность очевидного

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Поколение кибербабушек

Все мнения
О проекте