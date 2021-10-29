Учительница в Москве устроила скандал на уроке из-за фильма с матерящимся Пушкиным

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В одной из московских школ ученик продемонстрировал на уроке фрагмент фильма «Спасти Пушкина», в котором поэт произносит нецензурную брань. Это рассмешило одноклассников предприимчивого школьника, но в то же время вывело из себя учительницу.

Видео с вышеописанного урока появилось в Сети. На нем слышно, как школьники смеются, услышав мат из уст русского поэта А.С. Пушкина. Увидевшая это учительница начала ругаться.

— Это матом что ли? А ну выключай, выключай, я сказала! Это же ужас какой-то! Там же ни одного слова приличного нет! Это про Пушкина! Это же деградация! Вас деградируют, всю страну деградируют! — закричала педагог.

Вдобавок учительница назвала своих учеников «скотами» и пригрозила поставить двойки всем, кто будет смотреть этот фильм, сообщает Telegram-канал «Бушующий мир».

До этого руководитель Департамента образования Москвы Александр Молотков сообщил, что средняя заработная плата учителей в Москве возросла до 122 тысяч рублей в месяц.