Стало известно, куда в Петербурге начнут пускать только по QR-кодам

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Систему QR-кодов для посещения общественных мест введут в Санкт-Петербурге в ближайшее время. Власти города рассказали, куда и с какого числа вход будет доступен только по предъявлению QR-кода.

В субботу, 30 октября, посетителей музеев, театров, цирков, концертных залов, кинотеатров, гостиниц, пансионатов, домов отдыха, санаториев, детских лагерей, и иных объектов санаторно-курортного лечения попросят предъявить на входе или в момент заселения матричный штрихкод, передает издание «Невские новости».

С 1 ноября QR-код начнут требовать при входе на спортивные, выставочные, физкультурные мероприятия численностью более 40 человек.

С 15 ноября жители города, не имеющие QR-кода, не смогут попасть в фитнес-клубы, бассейны.

Предоставление QR-кода станет обязательным с 1 декабря для посетителей заведений общепита (кроме вокзалов и аэропортов).

Ежедневно в Петербурге фиксируется более 3000 новых случаев COVID-19. Это рекордные показатели с начала пандемии, сообщает Nation News.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о действиях властей при ухудшении ситуации с COVID-19.