В докладе Госдепа утверждается, что РФ якобы проводила эксперименты, которые приводили к высвобождению ядерной энергии / state.gov/Фотография с сайта Госдепа США

Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, но и не сделала достаточно для его ликвидации. Об этом заявил представитель Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн в пятницу, 29 октября.

— Он случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать, — рассказал дипломат.

При этом Москва не предприняла достаточное количество шагов для того, чтобы смягчить ситуацию, приводит слова Хохштейна РИА Новости.

29 октября сообщалось, что стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубометров впервые с 17 сентября. Декабрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 по московскому времени стоил 795,8 доллара за тысячу кубометров. Общее падение цены за день превысило 14 процентов.

28 октября глава совета директоров Газпрома Виктор Зубков рассказал, что компания сможет поставлять в Европу 55 миллиардов кубометров газа ежегодно по «Северному потоку — 2». В целом запасы топлива Газпрома составляют 35 триллионов кубометров, уточнил он.