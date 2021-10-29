Музей современного искусства объявил программу Ночи искусств

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Московский музей современного искусства 4 ноября приглашает жителей и гостей столицы на программу, приуроченную к акции «Ночь искусств». Мероприятия пройдут в онлайн-формате.

На платформе Webinar вечер откроет Public-talk о книге Александры Старусевой-Першеевой «Видео-арт. Монтаж зрителя».

Вместе с автором книги участники обсудят стратегии становления видео-арта как особой формы экранного искусства. Слушатели узнают, как именно упоминаемые автором книги фильмы и видео иллюстрируют разрыв «монтажного мышления» и что в этой ситуации делать как зрителю, так и представителю арт-мира.

Детские онлайн мастер-классы к выставке «PLAYMMOMA 2.0» состоятся 4 и 5 ноября на платформе Zoom. Ребята отправятся в виртуальное путешествие, будут играть в чепуху и рассматривать работы современных художников.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Мемориальный музей А. Н. Скрябина 4 ноября также станет участником акции «Ночь искусств». На страницах в социальных сетях музей представит специальную программу музыкальных произведений и рассказы о своей истории. Откроет вечер французский пианист Жан Редон, который представит слушателям «Вариации на тему Паганини» Брамса. А на YouTube-канале музея можно увидеть два выпуска прямого эфира, посвященного его истории. Кроме того, музей представит в проекте «Музей онлайн» цикл виртуальных экскурсий по мемориальной квартире Скрябина и об экспериментальной электронной студии, работавшей в музее в 1970-е годы.