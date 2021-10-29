Названы топ-3 пары знаков зодиака, чья любовь будет длиться вечно

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Астрологи назвали пары знаков зодиаков, романтические отношения которых могут длиться всю жизнь. Об этом сообщает будучи в любовных отношениях останутся вместе навсегда.

Первая пара — Овен и Рыбы. Характеры знаков зодиака сильно отличаются, поэтому создается баланс между переживающими Рыбами и упрямыми Овнами. Первые пойдут на все ради достижения своей цели, а вторые будут сдерживать это стремление, а также смогут внести краски в их совместную жизнь.

Лев и Весы — это пара рассудительных и неконфликтных людей. Весы будут сдерживать эмоциональную составляющую Львов и всегда подставлять свое плечо в тяжелые минуты. Сама же огненная стихия будет вдохновлять своего партнера и веселить.

Любовная связь между Близнецами и Стрельцами будет выражаться в их искренности и любви друг к другу. Проведенное вместе время будет казаться одним днем, и даже спустя множество безумных и насыщенных дней они будут продолжать исследовать свою любовь и дарить счастье, сообщается в Instagram-аккаунте n_goroskop.

Ранее астрологи рассказали о неожиданных пристрастиях знаков зодиака.