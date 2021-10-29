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«Может в корне изменить дело»: правозащитник рассказал, что ждет Рашкина после инцидента с лосем

Рафаэль Залян

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«Может в корне изменить дело»: правозащитник рассказал, что ждет Рашкина после инцидента с лосем
Фото: Пресс-служба Госдумы

После инцидента с убитым лосем депутата Госдумы Валерия Рашкина могут лишить неприкосновенности и отравить в тюрьму. Однако есть и другие варианты развития событий. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвы» сказал правозащитник, юрист, бывший председатель Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

29 октября возбудили уголовное дело по факту незаконной охоты под Саратовом. К нему может быть причастен депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин. По информации саратовского ГУ МВД, в ночь с 28 на 29 октября в полицию поступило сообщение о выстрелах. Прибывшие на место правоохранители обнаружили машину, которой управлял 66-летний гражданин, и еще одного мужчину. В автомобиле нашли тушу убитого лося, а также топор и два ножа со следами крови. По предварительной информации, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины заявили, что тушу лося они нашли.

По словам Федотова, процедура лишения парламентария неприкосновенности давно юридически проработана и уже неоднократно реализовывалась.

— Вопрос решается Государственной думой России по представлению генерального прокурора. Механизм этот давно работает и неоднократно применялся ранее, — сказал юрист.

Что касается меры наказания для Рашкина, то она, по словам Федотова, будет зависеть от степени участия депутата в деянии, которое ему инкриминируется.

— Прежде чем рассуждать о процедуре лишения депутата неприкосновенности, надо разобраться конкретно в этой ситуации. Сейчас, к сожалению, слишком мало информации о том, что там на самом деле произошло. Если его вина в браконьерстве будет доказана, ему может грозить лишение свободы, — пояснил правозащитник.

Он отметил, что в истории с Рашкиным есть еще один фигурант, что в корне может изменить ход дела.

— Если будет достаточно улик и оснований, Рашкина могут обвинить и по пункту о деянии, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору. А возможен еще и третий вариант: второй участник дела намеренно мог пригласить Рашкина на эту незаконную охоту, — допустил собеседник «ВМ».

Между тем Следственный комитет РФ забрал у полиции дело о незаконной охоте в Саратовской области. Ведомство проверяет причастность Рашкина к произошедшему.

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