ВЭБ выделит 85 миллиардов рублей на модернизацию транспорта в России

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ВЭБ предоставит 85 миллиардов рублей на проект модернизации транспорта в крупных городах страны. Об этом заявил председатель корпорации Игорь Шувалов в пятницу, 29 октября.

— Следующий проект — это модернизация городского транспорта, и мы сейчас запускаем 12 проектов в крупных российских городах, в первую очередь для создания возможностей для электрического транспорта. И в первую очередь это современные трамваи и электробусы, — рассказал чиновник на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Часть средств для реализации проекта, по его словам, выделит Фонд национального благосостояния. Всего на осуществление программы, как уточнил он, потребуется 220 миллиардов рублей.

Проект регулярно рассматривается на еженедельных мероприятиях в правительстве, подчеркнул представитель ВЭБа. Корпорация готова работать по любой модели при обеспечении возвратности средств, приводит слова Шувалова РИА Новости.

28 октября сообщалось, что Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Отмечается, что за проект проголосовали 338 депутатов, против — 82, еще один воздержался.

В 2022 году на развитие выделили 3,7 триллиона рублей, в 2023 году — 4 триллиона рублей, а в 2024-м — 4,1 триллиона рублей.