Попова обозначила россиянам способы привычно отпраздновать Новый год

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россияне смогут привычно отпраздновать Новый год, если будут соблюдать правила профилактики коронавируса в нерабочие дни. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу, 29 октября.

— Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли. Я имею надежду, что так и будет, если мы проведем с соблюдением всех правил эти дни, — рассказала представитель ведомства.

Гражданам, по ее словам, в настоящее время следует провести время с теми, с кем они живут постоянно. Домой к себе никого приглашать не стоит, как и ходить в гости, чтобы не распространять COVID-19, отметила Попова в эфире «России 1».

За последние сутки в России выявили 39 849 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

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За последние 24 часа в стране также зафиксировали 1163 летальных исхода из-за COVID-19. После прохождения лечения от коронавируса за день в России полностью поправились 30 462 пациента.

20 октября президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в стране из-за ситуации с коронавирусом. Заработная плата работников в данный период, по его словам, должна быть сохранена.