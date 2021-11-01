Уголовное дело после отравления туристов в Хургаде возбудили в Татарстане

Фото: СК РФ

Следователи Республики Татарстан возбудили уголовное дело по факту массового отравления российских туристов в отеле курортного города Хургада. Об этом сообщили в пресс-службе местного Следственного комитета в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве уточнили, что дело возбудили по статье «Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

— Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается, — заявили на официальном сайте СК по Татарстану.

Вечером в субботу, 30 октября, на востоке Египта в Хургаде госпитализировали с отравлением почти 30 туристов из России. Отравление произошло в одном из отелей курорта.

Тогда же пострадавшая туристка из Татарстана Елена Сергеева рассказала, что возможной причиной отравления туристов из России в отеле AMC Royal на курорте в Хургаде могла стать водопроводная вода.

Накануне сообщалось, что отель, где произошло массовое отравление, продолжал свою работу, несмотря на запрет санитарных служб.

Однако в воскресенье, 31 октября, помощник министра туризма Египта Абдель Фаттах аль-Асы заявил, что отель AMC Royal Hotel в египетском курорте Хургада, где отравились постояльцы, закроют на неопределенный срок.

После Генпрокуратура Египта занялась расследованием отравления россиян в Хургаде.

В понедельник, 1 ноября, стало известно, что всех отравившихся в отеле курортного города Хургада туристов из России выписали из больниц.

В этот же день вероятными причинами отравления российских туристов назвали плохо вымытые овощи или рыбу.