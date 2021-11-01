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Представитель ВОЗ в РФ заявила о примерных датах окончания пандемии коронавируса

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Представитель ВОЗ в РФ заявила о примерных датах окончания пандемии коронавируса
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Пандемия коронавирусной инфекции закончится тогда, когда население планеты выработает достаточный уровень коллективного иммунитета. Такое мнение выразила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в понедельник, 1 ноября.

— Когда будет достигнут достаточный уровень иммунитета в обществе, который не позволяет вирусу пройти, а это значит, что надо иметь достаточно вакцинированных, — ответила она на соответствующий вопрос в эфире телеканала «Россия 1».

До этого Мелита Вуйнович заявила, что людям со слабой иммунной системой следует повторно вакцинироваться против коронавирусной инфекции в течение шести месяцев после первой прививки.

По ее словам, введенные длинные выходные дни с 28 октября по 7 ноября покажут эффективность лишь в случае выполнения всех ограничительных мер населением страны, так как только комплекс решений поможет снизить рост заболеваемости и исключить большое количество летальных исходов.

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В понедельник, 1 ноября, президент России Владимир Путин отметил, что в настоящий момент в стране наблюдается тяжелая ситуация с коронавирусом.

Лидер государства подчеркнул, что ежедневное число заболевших COVID-19 в России превышает показатель в 40 тысяч человек.

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