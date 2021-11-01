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ВОЗ посоветовала людям со слабым иммунитетом ревакцинироваться через полгода

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
ВОЗ посоветовала людям со слабым иммунитетом ревакцинироваться через полгода
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Людям со слабой иммунной системой следует повторно вакцинироваться против коронавирусной инфекции в течение шести месяцев после первой прививки. Об этом рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в понедельник, 1 ноября.

Она отметила, что введенные длинные выходные дни с 28 октября по 7 ноября покажут эффективность лишь в случае выполнения всех ограничительных мер населением страны.

— Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться — это бустерная доза — через шесть месяцев, — заявила представитель организации.

Мелита Вуйнович добавила, что сценарий распространения коронавируса и действенность введенных мер напрямую зависят от отношения к этому граждан. Только комплекс решений поможет снизить рост заболеваемости и исключить большое количество летальных исходов.

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Представитель ВОЗ в РФ в эфире телеканала «Россия 1» уточнила, что случаи заражения COVID-19 увеличиваются во многих европейских странах. Так, например, соответствующий показатель за последние две недели равен 18 процентам.

Также в понедельник, 1 ноября, глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом выразила мнение, что ожидать быстрого эффекта от введенных в России ограничительных мер против массового распространения заболевания не следует.

По ее словам, для этого необходимо не менее одного инкубационного периода вируса.

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