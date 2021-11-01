Дептранс назвал вероятную причину инцидента с трамваем на Чертановской улице

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Россия, Москва, Чертановская улица Карта всех событий

Грузовой автомобиль с прицепом оборвал контактный провод на Чертановской улице в Москве. Это впоследствии послужило вероятной причиной возгорания трамвая № 16. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 1 ноября.

В ведомстве уточнили, что после обрыва провод упал на крышу транспортного средства и спровоцировал возгорание пластикового защитного щита.

1/2 Фото: Мобильный репортер / АГН Москва 2/2 Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

— Обгорел только пластиковый кожух, сам вагон не пострадал. Площадь возгорания составила два квадратных метра, — заявили в департаменте по городу.

Также в пресс-службе отметили, что водитель трамвая действовал оперативно и в соответствии с инструкциями.

— Возгорание было оперативно ликвидировано. Аварийные службы приступили к восстановлению контактной сети трамвая... По маршрутам трамваев работают автобусы, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Ранее сообщалось о том, что на Чертановской улице произошло повреждение контактной сети, которое стало причиной искрения провода на крыше трамвая № 16. Из-за этого график движения общественного транспорта временно изменили.

Позже в пресс-службе главного управления МЧС России по столице рассказали, что возгорание на крыше трамвая ликвидировали.