Юрист объяснил, зачем Центробанк меняет правила получения рассрочки

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Введение обязательных договоров займа позволит клиентам магазинов лучше понимать свою ответственность за своевременное внесение платежей. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал юрист Дмитрий Кваша, комментируя новость о планируемых изменениях в правилах получения рассрочки.

Он отметил, что при покупке в рассрочку клиент все равно переплачивает: часть суммы получает не магазин, а банк.

— Банковский процент никто не отменял. Магазин является его плательщиком: закладывает процент, который он должен погасить банку, в стоимость продукта и предоставляет клиенту рассрочку, — рассказал Кваша.

По словам специалиста, многие покупатели не задумываются о том, что под видом рассрочки им предоставляется завуалированный кредит.

Кроме того, не все знают об ответственности, которая наступает при неплатежах по рассрочке, отметил собеседник «ВМ».

— Конечный потребитель ведется на то, что будет беспроцентная рассрочка, что никаких процентов он не платит, и не думает о штрафных санкциях. Если человек лишается работы и остается без зарплаты, наступает просрочка, и, вероятно, здесь «прилетают» штрафные санкции, как в случае с кредитом, — рассказал Кваша.

Он заметил, что перед покупкой товара в рассрочку нужно обязательно изучить договор: это поможет не попасть в долговую яму.

По мнению юриста, новые правила Центробанка помогут людям больше задумываться об ответственности за платежи по рассрочке.

— Обязательный договор займа может быть выходом. Клиенту необходимо объяснять, что это не бесплатный сыр, а как раз мышеловка, — заключил специалист.

Центробанк планирует ограничить банкам возможность давать рассрочку на покупки в магазинах, сообщается на сайте ЦБ. Конкретные правила Центробанку еще предстоит разработать.

В ведомстве отмечают, что рассрочка без договора займа лишает покупателей различных обязанностей и прав: в этом случае не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования.

Кроме того, информацию о таких сделках, как правило, не передают в бюро кредитных историй. В результате кредиторы не могут узнать о долговой нагрузке человека и не учитывают эту информацию при принятии решения.