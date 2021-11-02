Два автомобиля столкнулись на МКАД
Две машины врезались друг в друга на 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах во вторник, 2 ноября.
По его информации, в результате дорожной аварии один человек получил травмы.
В понедельник, 1 ноября, в Департаменте транспорта столицы заявили, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра МКАД.
В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работали городские оперативные службы.
При этом источник «ВМ» вероятной причиной столкновения автомобилей назвал туман. Также из-за столкновения было затруднено транспортное движение по двум полосам.
Однако после транспортное движение на участке магистрали восстановили.
Ранее в пресс-службе МЧС России по Москве автомобилистов предупредили, что туман с максимальной видимостью до 700 метров продержится в городе до конца суток 2 ноября.
Из-за неблагоприятных погодных условий водителям порекомендовали снизить скорость движения, соблюдать дистанцию с другими автомобилями, избегать обгонов и крутых виражей.