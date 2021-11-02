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Два автомобиля столкнулись на МКАД

Виктория Сикерина

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 44-й километр Карта всех событий

Две машины врезались друг в друга на 44-м километре Московской кольцевой автодороги (МКАД). Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах во вторник, 2 ноября.

По его информации, в результате дорожной аварии один человек получил травмы.

В понедельник, 1 ноября, в Департаменте транспорта столицы заявили, что пять автомобилей столкнулись на внешней стороне 22-го километра МКАД.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП работали городские оперативные службы.

При этом источник «ВМ» вероятной причиной столкновения автомобилей назвал туман. Также из-за столкновения было затруднено транспортное движение по двум полосам.

Однако после транспортное движение на участке магистрали восстановили.

Ранее в пресс-службе МЧС России по Москве автомобилистов предупредили, что туман с максимальной видимостью до 700 метров продержится в городе до конца суток 2 ноября.

Из-за неблагоприятных погодных условий водителям порекомендовали снизить скорость движения, соблюдать дистанцию с другими автомобилями, избегать обгонов и крутых виражей.

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