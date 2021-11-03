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Кулеба обвинил Россию в желчи из-за инцидента с Зеленским в Глазго

Иван Юминов

Политика
Кулеба обвинил Россию в желчи из-за инцидента с Зеленским в Глазго
Фото: mfa.gov.ua

Россия «разбрызгивала желчь», чтобы дискредитировать Киев на конференции COP26 в Глазго. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в среду, 3 ноября.

— Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было, — рассказал дипломат.

Поводом для высказывания министра стал инцидент с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его не оказалось на сессии, когда модератор мероприятия, спецпредставитель США по вопросам климата Джон Керри, позвал лидера выступать.

Сбой, по мнению Кулебы, произошел из-за организаторов, поэтому делегация не оказалась в зале в нужное время. Российские издания якобы начали распространять информацию о скандале из-за отсутствия главы государства на сессии, уверен он.

Подобные события, как уточнил министр, являются нормальным организационным моментом. Делегации помешал вовремя попасть в зал плавающий график из-за большого числа встреч, отметил Кулеба на странице в Facebook.

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