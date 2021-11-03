Тела пяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском
Тела пяти погибших обнаружили спасатели на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в среду, 3 ноября.
— Все находившиеся на борту погибли. На данный момент обнаружены тела пяти погибших, — говорится в сообщении.
Поиск остальных членов экипажа продолжается, отмечает ТАСС.
3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.
Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.
Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».