Тела пяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-12 под Иркутском

Фото: Telegram / RT на русском

Тела пяти погибших обнаружили спасатели на месте крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в среду, 3 ноября.

— Все находившиеся на борту погибли. На данный момент обнаружены тела пяти погибших, — говорится в сообщении.

Поиск остальных членов экипажа продолжается, отмечает ТАСС.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».