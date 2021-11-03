«Сильная метель»: местная жительница рассказала детали крушения Ан-12

Фото: Telegram / РИА Новости

Сильная метель наблюдалась в иркутском поселке Пивовариха, где потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. Об этом сообщила местная жительница Марина в среду, 3 ноября.

— Из моего дома не видно это место в районе мемориала. Но когда самолеты взлетают, их обычно очень слышно, над нашим домом взлетают, — рассказала женщина.

При произошедшем крушении, по ее словам, такого не было, мимо ее дома лишь проехали три пожарных машины. В районе в настоящее время очень плохая видимость и сильная метель, приводит слова девушки Пятый канал.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».