Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Сильная метель»: местная жительница рассказала детали крушения Ан-12

Иван Юминов

Происшествия
«Сильная метель»: местная жительница рассказала детали крушения Ан-12
Фото: Telegram / РИА Новости

Сильная метель наблюдалась в иркутском поселке Пивовариха, где потерпел крушение грузовой самолет Ан-12. Об этом сообщила местная жительница Марина в среду, 3 ноября.

— Из моего дома не видно это место в районе мемориала. Но когда самолеты взлетают, их обычно очень слышно, над нашим домом взлетают, — рассказала женщина.

При произошедшем крушении, по ее словам, такого не было, мимо ее дома лишь проехали три пожарных машины. В районе в настоящее время очень плохая видимость и сильная метель, приводит слова девушки Пятый канал.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Читайте также:
СамолетыИркутская областьавиакатастрофы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте