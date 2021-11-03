Появились фотографии ликвидации ДТП на 2-й Лыковской улице

Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Россия, Москва, 2-я Лыковская улица, 63с10 Карта всех событий

Днем 2 ноября в районе дома 63 на 2-й Лыковской улице столкнулись два автомобиля. Пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ) опубликовала кадры ликвидации последствий аварии.

На месте происшествия работали сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра. Они осмотрели водителей и отключили клеммы от аккумуляторной батареи.

1/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 2/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ 3/3 Фото: Департамент ГОЧСиПБ

— Водители от госпитализации отказались, — говорится в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что в период ноябрьских праздников и нерабочих дней автоинспекторы проведут массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей по всей России. В МВД отметили, что с начала года автоинспекторы провели в стране около 40 тысяч массовых проверок, в ходе которых выявлено свыше 42 тысяч водителей с признаками опьянения.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 167 ДТП, в которых 11 человек погибли и 182 пострадали. Наиболее распространенные виды ДТП: столкновение транспортных средств (81 эпизод) и наезд на пешеходов (50).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала пятница, 29 октября. В этот день произошло 26 ДТП, три человека погибли и 28 получили ранения.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.