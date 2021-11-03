Разбившийся в Иркутской области Ан-12 эксплуатировался более 50 лет
Грузовой самолет Ан-12, разбившийся в Иркутской области, эксплуатировался с 1968 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах в среду, 3 ноября.
— Самолет летал с 1968 года — более 53 лет. Изготовлен на Ташкентском механическом заводе, — рассказал собеседник агентства.
Борт был в составе ВВС СССР, а из российских ВВС его передали в Air Armenia. После этого воздушное судно оказалось в Asia Airways, и, наконец, в «Гродно».
Самолет использовался исключительно в качестве грузового. Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии, отмечает ТАСС.
3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.
Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.
Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.
СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».