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Разбившийся в Иркутской области Ан-12 эксплуатировался более 50 лет

Иван Юминов

Происшествия
Разбившийся в Иркутской области Ан-12 эксплуатировался более 50 лет
Фото: Telegram / РИА Новости

Грузовой самолет Ан-12, разбившийся в Иркутской области, эксплуатировался с 1968 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах в среду, 3 ноября.

— Самолет летал с 1968 года — более 53 лет. Изготовлен на Ташкентском механическом заводе, — рассказал собеседник агентства.

Борт был в составе ВВС СССР, а из российских ВВС его передали в Air Armenia. После этого воздушное судно оказалось в Asia Airways, и, наконец, в «Гродно».

Самолет использовался исключительно в качестве грузового. Ан-12 перед вылетом был в нормальном техническом состоянии, отмечает ТАСС.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту, по данным МЧС, находятся семь человек.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

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