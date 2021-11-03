Прокуратура проверит инцидент с крушением Ан-12 в Иркутской области

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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения грузового самолета Ан-12 в Иркутской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в среду, 3 ноября.

— На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик. Кроме того, прокуратура поставила на контроль расследование возбужденного следственными органами Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России уголовного дела по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта»), — говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся по поручению прокурора Иркутской области Андрея Ханько исполняющий обязанности прокурора области и его заместитель.

3 ноября сообщалось, что Ан-12, следовавший из Якутска в Иркутск, разбился в Иркутской области. По предварительным данным, он упал в районе села Пивовариха, недалеко от аэродрома.

Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров. На борту находились семь человек, все они погибли.

Воздушное судно загорелось при падении, на место выехали пожарно-спасательные подразделения. Позднее спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

СК направил на место крушения следственную группу. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».