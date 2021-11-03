Суд продлил арест блогера Юрия Хованского еще на два месяца

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга постановил продлить арест блогера Юрия Хованского, обвиняемого в оправдании терроризма, до 8 января 2022 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов по городу в среду, 3 ноября.

По ходатайству следствия, завершить расследование до 8 ноября текущего года невозможно, поэтому следует продлить срок содержания гражданина под стражей. Уточняется, что для раскрытия дела нужно еще получить заключения экспертов и ответы от служб безопасности Google LLC и Microsoft.

В суде отметили, что данное ходатайство поддержали следователь и прокурор.

— Хованский пояснил, что хочет встретить Новый год дома, с семьей, он активно содействовал следствию, сделал пожертвование в благотворительный фонд, просил суд проявить гуманность и избрать ему домашний арест, либо иную меру, не связанную с заключением под стражу, — добавили в пресс-службе.

Адвокат блогера также просил предоставить ему меру пресечения в виде домашнего ареста, говорится в сообщении.

Также в Сети появилось видео из здания суда. На кадрах видно, как блогера с руками за спиной заводят в зал суда под конвоем.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Дело Хованского

Хованского задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хованского в СИЗО до 8 августа.

23 июля Хованский через другого блогера передал письмо, в котором извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности. Он также отметил, что не может разместить извинения на своем канале, так как находится в СИЗО.

Он назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения».

13 октября в ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать. Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными».