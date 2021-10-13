Очень устал в СИЗО: Хованский попросил о переводе под домашний арест

Фото: Пресс-служба суда / Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, подозреваемому в оправдании терроризма. Таким образом, он останется в СИЗО минимум до 8 ноября 2021 года. Об этом в среду, 13 октября, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В ходе судебного заседания Хованский рассказал, что в СИЗО он не может спать, есть и нормально работать. Обвинения следствия в том, что он может скрыться от правосудия за границей, блогер назвал «голословными».

По словам Хованского, свой загранпаспорт он сдал следователю.

Также блогер попросил перевести его под домашний арест, заявив, что он очень устал находиться в следственном изоляторе. Хованский попросил учесть суд, что у него престарелые родители, а дома его ждет супруга.

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— Апелляционная инстанция постановление Куйбышевского районного суда оставила без изменения, а жалобы — без удовлетворения, — говорится в сообщении.

Хованского задержали 10 июня по подозрению в оправдании терроризма. По информации следствия, блогер не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая содержала признаки публичных призывов к осуществлению актов терроризма.

Кроме того, экспертиза обнаружила в словах блогера оправдание терроризма и его пропаганду, а также угрозы по национальному признаку и призывы к насильственным действиям.

Дзержинский суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил Хованского в СИЗО до 8 августа.

23 июля Хованский через другого блогера передал письмо, в котором извинился за песню, из-за которой его привлекли к уголовной ответственности. Он также отметил, что не может разместить извинения на своем канале, так как находится в СИЗО.

Он назвал песню «отвратительной» и «ужасной ошибкой», а также принес всем «глубочайшие извинения».