Маркетолог рассказал, кто и как может заработать в Сети

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Эксперты оценили уровень дохода школьников на рекламе в TikTok. Самыми высокооплачиваемыми блогерами в соцсети, как следует из расчетов, стали школьники и студенты в возрасте от 12 лет до 21 года. За одно размещение рекламы они получают в среднем полторы тысячи рублей.

Эдуард Чечерин, маркетолог, основатель консалтингового агентства Dream Big Consulting, экс-директор по маркетингу Black Star Burger, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто может зарабатывать в Сети и какие способы для этого существуют.

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Кто и как может заработать в Сети

— Молодежь более прогрессивна, и это нормально. Они понимают, как лучше продвигать товары и услуги в своей целевую аудитории. Времена, когда молодежь была неплатежеспособна, уходят. За каждым TikTok-домом есть целые огромные команды и продюсеры. Те методы, которые работали раньше, устарели, и нужно диджитализироваться. В инфобизнесе есть определенные успехи. Вот у меня соседка, ей 17, она с 15 лет коуч по финансовому мышлению, зарабатывает от 500 тысяч рублей в месяц, — рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что такой юный возраст — не помеха для заработков в Сети.

— Старые методы оценки экспертов, чтобы он имел регалии и достижения, отходят на второй план. Сейчас идет обучение каскадным типом. Человек с небольшим результатом обучает тех, кто стоит на ступеньку ниже. Клеймить не стоит, потому что это будет создавать нашу цифровую экономику, — считает маркетолог.

Эксперт объяснила, как блогеру стать популярным.