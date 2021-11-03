Мужчина обстрелял ковидную больницу из ружья в Свердловской области

Фото: Типичный Екатеринбург / vk.com

Неизвестные обстреляли из ружья здание инфекционной больницы и машину врача-реаниматолога. Об этом 3 ноября сообщило сетевое издание Е1.RU.

Стрельба произошла возле инфекционного отделения асбестовской больницы № 1 по адресу микрорайон Больничный Городок, 10. По словам очевидцев, стрельба велась из ружья. По предварительным данным, в результате стрельбы сильно пострадал автомобиль реаниматолога, также выстрелом разбито окно процедурного кабинета на втором этаже. Никто из людей не пострадал.

Позже факт стрельбы подтвердил начальник пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.

— Сыщики отрабатывают различные версии произошедшего, как связанные с хулиганским мотивом, так и иные. Устанавливается точный материальный ущерб, а также возможные очевидцы произошедшего, — передает слова Горелых Е1.RU.

Позднее в группе «Типичный Екатеринбург» социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в кузове автомобиля множество отверстий от выстрелов.

Видео: «Типичный Екатеринбург» / Vk.com

Ранее, 29 октября, московская полиция задержала мужчину, обстрелявшего машину водителя, с которым у него произошел конфликт. По данным ведомства, между двумя автомобилистами произошел конфликт на улице Богданова. Один из них потерял над собой контроль, вышел из машины и совершил несколько выстрелов в сторону своего оппонента и его машины. После этого злоумышленник скрылся.