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Доктор Мясников оценил решение властей Москвы не продлевать выходные

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Доктор Мясников оценил решение властей Москвы не продлевать выходные
Фото: Youtube / Доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с «Вечерней Москвой» поддержал решение столичных властей не продлевать нерабочие дни.

— Чтобы принять то или иное решение, мэр Москвы (Сергей Собянин — прим. «ВМ») просчитывает все варианты. Не только с медицинской точки зрения, но и с экономической и политической. Все делается только после тщательного анализа. Я не помню, чтобы Собянин принимал что-то непродуманно и спонтанно, — сказал врач.

О том, что в Москве после 7 ноября не будут продлевать нерабочие дни, мэр сообщил на открытии Эндоскопического цента ГКБ имени Буянова. По его словам, динамика заболеваемости COVID-19 в городе стабилизировалась. Собянин уточнил, что по-прежнему сохраняется требование о домашнем режиме для москвичей старшего возраста и об удаленке для 30 процентов штата компаний.

Нерабочими в Москве были объявлены дни с 28 октября по 7 ноября. На этот период приостановлена работа всех предприятий и организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.

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