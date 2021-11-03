Масштабный сбой произошел в работе сервисов Instagram и Facebook

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Пользователи социальных сетей Instagram и Facebook по всему миру жалуются на масштабные сбои. Этом следует из данных Downdetector в среду, 3 ноября.

Проблемы с доступом зафиксированы среди пользователей из США, Германии, Великобритании, Франции, России и других стран. Трудности в работе Instagram вызваны работой приложения и загрузкой сайта, а в Facebook — входом в учетные записи и функционированием сайта, отмечает Downdetector.

4 октября сообщалось, что проблемы в работе Telegram, Twitter, Google и TikTok зафиксировали пользователи в России и многих других странах мира. Большинство сообщений о неполадках поступило из США, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов, России.

Заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил, что масштабные сбои в социальных сетях подтверждают правоту аналитического доклада «20 главных цифровых угроз для гражданского общества».