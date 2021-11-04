Водитель не справился с управлением в Новой Москве

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дорожное происшествие с участием одного автомобиля произошло в Новой Москве в поселке Кленовое. Об этом в четверг, 4 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах.

Легковой автомобиль вылетел в кювет. Водитель скрылся с места ДТП.

В среду, 3 ноября, женщину с двумя детьми сбил автомобиль на пешеходном переходе на Березовой улице в Ленинском городском округе Московской области. Гражданка вместе с несовершеннолетними переходила магистраль в разрешенном месте. В этот момент на них наехала машина.

Во вторник, 2 ноября, в пресс-службе Мосгортранса заявили, что дорожная авария с участием автобуса и пешехода произошла на пересечении улицы Солянки и Солянского проезда в центре столицы. В ведомстве отметили, что пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора. В результате его сбило транспортное средство.