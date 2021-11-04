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Анна Заворотнюк призналась, что помолвлена

Виктория Храменкова

Общество
Анна Заворотнюк призналась, что помолвлена
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь популярной актрисы из сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк намекнула, что скоро выйдет замуж. Об этом Анна написала в своем Instagram-аккаунте.

В Stories дочь известной актрисы предложила поклонникам угадать правду о ней. Часть вопросов касалась личной жизни девушки. Фанаты поинтересовались, замужем ли Анна. Заворотнюк подтвердила, что в данный момент обручена.

Отмечается, что дочь звезды не стала называть дату предстоящей свадьбы, а также она держит в секрете имя своего избранника.

Известно только то, что со своим возлюбленным Анна Заворотнюк познакомилась во время учебы в Нью-Йорке. Молодые люди встречаются более шести лет.

В конце октября дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк поделилась с подписчиками информацией о своих ежедневных тренировках. Она рассказала, как подтянуть здоровье и иметь стройный живот при минимальных нагрузках.

В сентябре Анна Заворотнюк заявляла, что после новостей о болезни матери впала в глубокую и тяжелую депрессию. Из-за этого девушка даже не хотела выходить из дома на улицу.

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