Осенняя онлайн-смена начинается для волонтеров московских школ и колледжей

Фото: er.ru

Волонтеров из столичных школ и колледжей приглашают на обучение в городскую онлайн-школу «Добровольчество». Обучение в ней пройдет с 10 по 12 ноября. Для участников подготовлены лекции, мастер-классы, флешмобы и другие мероприятия. Московский центр «Патриот.Спорт» занимался подготовкой программы.

— Быть волонтером — значит быть активным, ответственным и всегда готовым прийти на помощь. Поддерживая других, ребята развиваются сами, чувствуют свою полезность, получают новые знания и навыки в разных областях: науке, культуре, спорте, медиа, благотворительности. Волонтеры учатся работать в команде, ценить единство и уважать чужой труд, — рассказал директор московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Он отметил, что это уже третий поток в этом году, который будет проходить обучение в школе. Она станет для ребят отличным местом для новых знакомств, обмена опытом и личностного роста.

Запись в школу продлится до 8 ноября. Зарегистрироваться можно на сайте центра.

Все занятия начинаются в 15:00. Подробнее ознакомиться с расписанием можно в социальных сетях или на сайте центра.

Спикерами станут доцент Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, руководитель проекта «Школа инклюзивного волонтерства» Зульфия Троска, директор Музея доброты и милосердия имени Елизаветы Глинки Андрей Колесниченко и еще многие известные в волонтерской среде люди, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столице до 12 ноября продлен прием заявок на конкурс «Доброволец Москвы». Это сделано из-за большого количества желающих. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подать заявку на сайте. Доступно это гражданам с 14 лет в составе команды или индивидуально.