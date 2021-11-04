Появились подробности задержания судна «Академик Иоффе» в Дании

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На борту задержанного в Дании российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе» находятся более 60 человек. Об этом сообщили в посольстве России в Копенгагене в четверг, 4 ноября.

— На борту корабля находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника, с которыми посольство установило контакт. При необходимости им будет оказана консульская помощь, — говорится в сообщении.

Иск против корабля подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Дело, как уточнили в дипмиссии, связано с предыдущей коммерческой деятельностью судна, отмечает РИА Новости.

4 ноября в посольстве России сообщили о задержании «Академика Иоффе» в Дании. Корабль, как подчеркивается, плавает под флагом России и принадлежит государству. Дипломатическая миссия передала в МИД России копии судебных решений, благодаря которым было произведено задержание.

19 августа СМИ сообщили, что МИД Испании не одобрил просьбу России о заходе большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и спасательного буксирного судна «Алтай» в порт Сеута. Российские суда, как отмечается, регулярно делали остановки в Сеуте в последние десятилетия.